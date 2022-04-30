В Новоузенском районе Саратовской области в субботу 30 апреля состоялся VII Международный этнокультурный фестиваль тюльпанов.
Напомним, редкий вид растений — тюльпан Геснера, или Шренка — произрастает в особо охраняемой природной территории «Куриловской тюльпанной степи».
Этот дикий цветок является родоначальником большинства культурных сортов тюльпанов.
Собравшиеся на этно-фестивале воочию увидели не только степь с ее уникальными тюльпанами, но и посетили национальные подворья с мастер-классами и различными традиционными яствами, а также музейную выставку и экологическую лабораторию.
Фото: М. Егоров