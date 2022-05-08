Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев рассказал на заседании рабочей группы о жилье для детей-сирот.

На мероприятии 6 мая он отметил, что в бюджете региона в текущем году предусмотрено 2,251 млрд рублей на приобретение помещений и предоставление социальной выплаты.

По состоянию на 1 мая на учете состоят 5664 гражданина этой категории, из них такое право получили 3972. На выделенные средства планируется обеспечить 1400 детей-сирот, из них социальной выплатой — 1000 человек.

— На обеспечение оставшихся 2572 сирот в следующем году необходимо дополнительно порядка 4,3 миллиарда рублей, чтобы реализовать программу за 3 года. В текущем году строятся 278 квартир по заключенным контрактам 2021 года. Из них 152 — по соглашению с Дом.РФ в домах, которые освободились после выплат по обманутым дольщикам. В дальнейшем, может быть, будем использовать эту схему также для переселения граждан из аварийного жилья. На первичном рынке строится 126 квартир, — сообщил Мигачев.

В 2022 году министерством заключено 64 договора специального найма. Получено от детей-сирот старше 23 лет 517 согласий на предоставление социальной выплаты.