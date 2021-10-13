Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Молчанов рассказал о ситуации по бешенству животных.

Неблагополучными остаются четыре населенных пункта — в Калининском, Питерском, Советском и Базарно-Карабулакском районе. Всего на сегодняшний день оздоровлено 69 населенных пунктов, уровень заболеваемости в сравнении с 2020 годом снизился.

На сегодняшний день в регионе работают девять приютов для бездомных животных, планируется создать еще три — в Аткарском, Ершовском и Балаковском районах.

Чиновник подчеркнул, что еще не решен вопрос с распространенностью бруцеллеза в регионе. Снова начали производить вакцину от этого заболевания в Щелково, после выпуска пробной партии в регионе пройдут ее полевые испытания.