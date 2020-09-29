Министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин на своей первой с момента назначения пресс-конференции анонсировал создание «тепловой карты региона».

— По поручению Владимира Путина было установлено, что необходимо в регионах создать Центра управления. Это позволит отслеживать болевые точки на основании обращении граждан. Все это обрабатываться и решаться. Будет создана тепловая карта региона — то есть ТОП-10 главных болевых то чек. У нас есть соцсети, другие спецпрограммы от которых мы будем получать информацию. Мы уже получили более 900 сообщений. ЦУР поможет решать проблемы людей быстро и не допускать повторения проблем, — сказал Адель Славутин.