По данным на 9 марта в Саратовской области зарегистрировано 1 503 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 221 777 человек. Выздоровело с начала эпидемии 181 911 человек, за сутки —

1 059. Сегодня зафиксирован спад.

На стационарном лечении находятся 1 771 человек, на амбулаторном — 32 383.

Больше всего заболевших в Саратове — 571, Балаковском районе — 321, Балашовском — 150, Энгельсском — 82, Ершовском и Самойловском — 44, Вольском — 37, Б-Карабулакском — 36.