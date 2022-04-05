Продолжается постепенное снижение числа заболевших COVID-19 в области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.
Так, на 5 апреля в области зарегистрировано 305 новых случаев заболевания коронавирусом.
Общее количество заболевших в области составляет 242966 человек.
Выздоровело с начала эпидемии 233314 человек, за сутки — 504.
На стационарном лечении находятся 697 человек, на амбулаторном — 3287.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 88, Балашовском районе — 53, Балаковском — 47, Энгельсском — 34, Ртищевском — 24.