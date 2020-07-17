На сегодняшней пресс-конференции в следственном управлении СКР по Саратовской области была оглашена статистика по преступлениям и раскрыты подробности некоторых наиболее громких дел.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления генерал-майор юстиции Олег Мезрин сообщил, что в первом полугодии 2020 года количество преступлений возросло на три процента. Но убийств стало значительно меньше – с 56 до 49. Также на четверть снизилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть.

За полгода раскрываемость убийств выросла почти до 100 процентов – 96,8 процентов. Так, успешно раскрыто убийство на Ипподромной, где было найдено расчлененное тело. По каждому не раскрытому преступлению не прекращается поиск. Раскрыто уже 23 преступления прошлых лет.