В Саратовской области индекс промышленного производства с января по ноябрь составил 112,2% в сравнении с 2020 годом.
На добычу полезных ископаемых приходится 97,8%, обрабатывающие производства — 117,2%.
Водоотведение и водоснабжение, утилизация мусора – 105,4%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 103,2%.
Производство говядины снизилось до 93%, сыров — 94,1%, хлеба и хлебобулочных изделий — 91,6%.
Выросло производство молока — 103,5%,
сливочного масла — 120,1%, круп — 104,4% и тортов с пирожными — 121,8%.