В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу состоялось заседание коллегии, на которой были подведены итоги работы за 1 полугодие 2021 года.

В работе коллегии в режиме видео-конференц-связи принял участие заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Романица.

За первые шесть месяцев 2021 года зарегистрировано свыше 25 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях. Число преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 14,2 процента. Из незаконного оборота изъято свыше 28 килограммов запрещенных веществ.

Отмечается, что общее число преступлений в поездах снизилось, на 20.4 процента стало меньше групповых нарушений закона, на 40 процентов реже стали совершать преступления иностранцы. Раскрыта 51 кража, на 62,9 процента снизилось число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, на 2,7 процента — в состоянии алкогольного опьянения.

На водных объектах обслуживания пресечено 1,95 тысячи фактов браконьерства.