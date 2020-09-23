На брифинге, который прошел сегодня, 23 сентября, в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили бешенство животных. Лечить ее начали со времен Луи Пастера, изобревшего вакцину. В Саратове его ученик Илья Мечников построил профильный институт

— Это общемировая тема, искоренить его невозможно, имеет абсолютную летальность. Каждый год в мире погибает около 60 тысяч человек, в Саратовской области. Резервуаром в основном являются лисы и хищники, ведь болезнь передается через укус, — обьяснил руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской области Алексей Частов.

Их популяция растет с числом грызунов.

Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Молчанов отметил, что в два раза увеличилось число заболеваний, это связано с тем, что стало больше лис. Выявлено 99 неблагополучных пунктов в районах региона, оздоровлено 67, остаются открытыми 32. Порядка 257 тысяч животных вакцинировано, в октябре разложат свыше 600 тысяч приманок, на 2021 год заказывают несколько миллионов приманок.

В Саратовской области болезнь протекает волнообразно — через каждые четыре года спад и подьем.

Человек может заболеть после укуса или через слюну — больше никак. Если лиса идет к вам навстречу или проявляет еще какое-либо поведение, необычного для хищника, лучше обойти ее стороной. Это относится и к другим животным.

Отмечается, что лисы живут иногда под собачьими будками — роют себе норы. Они стали как бродячие собаки.