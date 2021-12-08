Количество безработных в саратовской области уменьшилось в полтора раза. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Сергей Егоров на совещании правительства 7 декабря.

— Численность безработных снизилась в 1,5 раза и составила 44,8 тыс. граждан. Всего в 2021 году в службу занятости для поиска работы обратились 84 тыс. граждан, почти каждый третий из них был признан безработным, — сообщил он.

Также он отметил снижение напряженности на рынке труда, обсуловленное увеличением числа вакансий с 29 до 33 тысяч. Председатель правительства региона Роман Бусаргин заявил о снижении уровня безработицы с 3% до 0,8%.

— Если опираться на этот показатель, то получается, что регион практически победил безработицу. Стоит отметить, соискателей стало меньше — на 26,7 тысяч человек, а количество вакансий выросло до 33,2 тысяч, — пояснил председатель правительства.