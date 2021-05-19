Сегодня, 19 мая, в пресс-центре «Аргументы и факты» — Саратов» обсудили вопросы безопасности дорожного движения в преддверии летнего сезона.

Начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Саратовской области, полковник полиции Павел Свиридов сообщил, что на данный момент не зафиксировано тяжких ДТП, кроме смертельной аварии в Петровском районе.

За четыре месяца 2021 года в регионе снизилось количество аварий на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Количество ДТП с пьяными водителями уменьшилось на 45,5 процента.