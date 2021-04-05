В общеобразовательных учреждениях Саратовской области 5 апреля стартует третий этап совместной акции регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» и компании «Duracell RU» по сбору батареек «Сдаём вместе!».

В этот раз в проекте принимают участие более 200 школ региона. Все они получили специальные контейнеры для сбора отработанных элементов питания, куда в течение двух месяцев ребята будут складывать батарейки любых брендов и модификаций. Кроме того, для учащихся проведут тематические уроки, из которых можно будет больше узнать о правильном обращении с отходами.

— Экологическая осознанность постепенно становится нормой для жителей Саратовской области, и наша компания всячески способствует развитию этого тренда. Третий год проходит наша акция, и мы видим ее положительные результаты. С каждым разом увеличивается не только число школ-участниц, но и общая масса собранных батареек, — прокомментировал директор регоператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Впервые акция «Сдаем вместе!» стартовала в 2019 году. Тогда в ней приняли участие 99 школ Саратовской области и было собрано почти 1,5 тонны различных видов элементов питания. По итогам второй волны акции было собрано уже почти 4 тонны батареек и в ней приняли участие почти 200 школ. Все собранные батарейки транспортированы и утилизированы на специализированном заводе, который занимается глубокой переработкой химических источников тока.

Компания АО «Управление отходами» напоминает о важности ответственного отношения к отходам повышенного класса опасности и необходимости сдавать их на спецутилизацию, а не выбрасывать в контейнеры для коммунальных отходов. Одна батарейка разлагается более 100 лет и засоряет до 20 кв. метров земли. Вторичные ресурсы, полученные при переработке батареек, используются при производстве различной продукции. Ответственное обращение с использованными элементами питания – основа экологического благополучия и сбережения ресурсов.

