Сельхозтоваропроизводители области ведут закрытие влаги. К весеннему боронованию первыми приступили аграрии Балашовского муниципального района. На сегодняшний день забороновано более 1 тысяч га.

В заволжских районах выборочно пробуют бороновать в Краснокутском и Дергачевском районах.

Под урожай этого года озимые зерновые подкормлены на площади 26 тысяч га. Подкормка ведётся в 14 районах Саратовской области. Подкормлено 5,7% от плана.

-С учетом объемов минеральных удобрений, приобретенных осенью прошлого года, для проведения весенних полевых работ уже имеется 124 тысячи тонн или 122% к уровню прошлого года, в том числе азотных — 85 тысяч тонн. Законтрактовано с поставкой на апрель 64,2 тысячи тонн. Поставки минеральных удобрений идут в рамках графиков отгрузок, — прокомментировал министр сельского хозяйства Роман Ковальский.