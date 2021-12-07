Саратовский регорератор АО «Ситиматик» совместно с компанией «Duracell RU» запускает очередной этап акции по сбору батареек «Сдаем вместе!» в общеобразовательных учреждениях региона. В настоящее время завершается формирование списка школ-участниц, организаторы ждут от муниципалитетов соответствующую информацию. Администрация Саратова уже предоставила данный перечень.

Как известно, отработанные элементы питания нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры для твердых коммунальных отходов. Старые батарейки содержат вредные вещества: от щелочей и кислот до солей тяжелых металлов. Заботясь о жителях Саратовской области, компания «Ситиматик» в четвертый раз организовывает сбор и передачу собранных учениками школ элементов питания компании «НЭК» для дальнейшей безопасной переработки.

Акция «Сдаем вместе!» проводится на территории Саратовской области с 2019 года. За это время было собрано более 6,5 тонн различных элементов питания. В этот раз ребята также в течение двух месяцев могут приносить батарейки любых брендов и модификаций в специальные контейнеры, установленные для временного накопления в школах. Кроме того, для учащихся проведут тематические уроки, из которых они больше узнают о правильном обращении с отходами.

— Региональный оператор не несет ответственности за отходы повышенного класса опасности, но вот уже четвертый раз мы организовываем эту акцию. Почти все школы Саратова и Энгельса подключились к ней. Главной целью «Сдаём вместе!» мы видим в формировании у детей бережного отношения к окружающей среде и повышении уровня информированности о возможностях безопасной утилизации отходов. Эта акция – наш вклад в воспитание подрастающего поколения, ведь именно от него зависит экологическая обстановка в мире в будущем, — отмечает директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Компания «Ситиматик» напоминает о важности ответственного отношения к отходам повышенного класса опасности и необходимости передачи их на спецутилизацию. Ответственное обращение с использованными элементами питания – основа экологического благополучия и сбережения ресурсов.