Сегодня, 17 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу с директором Государственного музея Федина Наталией Щелкановой.

Они обсудили ремонт исторического здания музея в 2021 году. Капремонта в учреждении не было свыше 20 лет.

Директор музея отметила, что документация на работы готова, идет экспертиза проекта. Глава региона поставил задачу в апреле приступить к конкурсным процедурам.

Также сегодня Валерий Радаев провел совещание по вопросам проведения ремонта Областного краеведческого музея.

—В этом году мы, наряду с привлечением средств из федерального центра, начинаем областную программу по ремонту музеев как памятников культуры. Будем искать решения за счёт регионального бюджета. На ближайшей Думе на эти цели мы выделим 50 миллионов рублей министерству культуры, — отметил Валерий Радаев.