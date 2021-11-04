В 2022 году в Саратовской области заработают 4 региональные программы для поддержки районов.

Они направлены на ремонт дорог, содержание и ремонт объектов соцсферы, решение проблем водоснабжения сёл. Об этом сообщает на своей странице в Instagram губернатор Валерий Радаев.

На новую программу по ремонту внутрипоселковых дорог будет направлено 10% дорожного фонда, или свыше 1 млрд. рублей (из расчёта – 3 тыс. рублей на каждого жителя). Аналогична по распределению – программа «Вода для жизни» для сёл и отдаленных территорий. Две программы посвящены соцсфере. По одной из них ежегодно планируется ремонтировать по 100 школ, 100 детских садов и 50 ДК. Вторая программа касается закупки оборудования и материалов для содержания образовательных учреждений.

— Я очень благодарен Вячеславу Викторовичу Володину за идею приступить к формированию отдельных региональных программ. Такой подход позволит охватить широкий круг социально значимых вопросов. А значит и решить их в ближайшем будущем. Проблемы, которые будут решаться с помощью этих программ – одни из самых важных для сельской местности, — признался глава Саратовской области.