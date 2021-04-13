Стекольная промышленность в Саратовской области за три месяца показала полуторакратный рост. Об этом сообщили в министерстве промышленности региона.

Темп роста в действующих ценах в январе-марте 2021 года составил 153,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. Темп роста в марте установился на уровне 171,4 процента.

Общий объем товарного производства в стекольной промышленности в отчетный период составил свыше 1,56 миллиарда рублей, что на полмиллиарда рублей больше, чем годом ранее.

Министерство промышленности и энергетики области