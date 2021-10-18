Завершено расследование уголовного дела в отношении 27, 43 и 51-летнего жителей Аркадака, обвиняемых в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

По данным следствия, 7 октября трое жителей Аркадака наведались к 45-летнему знакомому, проживавшему в частном доме на улице Образцовой. Вместе выпив, мужчины решили приобрести еще спиртного. Один из гостей дал хозяину дома деньги, однако, вскоре тот вернулся разгневанным, поскольку оказалось, что приятель пошутил, дав ему вместо настоящих денежных средств, билеты банка приколов.

-Посчитав шутку неудачной, мужчина высказал свое недовольство в адрес гостей. Рассердившись на это, 27-летний гость нанес хозяину удар кулаком по голове, от которого тот упал на пол. После этого, втроем гости стали наносить потерпевшему удары ногами по различным частям тела, а 27-летний мужчина еще и ударил его доской в голову. Осознав, что пострадавший находится без сознания, мужчины ушли. Уходя, 27-летний мужчина озвучил в адрес 36-летней сожительницы потерпевшего угрозу убийством в случае, если она кому-то расскажет о произошедшем. Когда мужчины ушли, сожительница погибшего, вызвала бригаду скорой помощи и полицию, — уточняют в ведомстве.