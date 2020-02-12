Глава комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Игорь Потапов подписал приказ об отстреле 427 лисиц. Документ доступен на официальном публикаторе.

Отстрел животных производится для регулирования их численности. Его проведут егеря 29 охотничьих хозяйств. Больше всего лисиц, 97 особей, убьют в Краснокутского района, меньше всего — одну «рыжую» застрелят в Аркадакском районе.

Напомним, на прошлой неделе на коллегии комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области было заявлено о сокращении количества лис в регионе.