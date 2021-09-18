Сегодня, 18 сентября, в саратовском ОИК прошел еще один брифинг по Выборам 2021 в Госдуму.

Председатель избиркома Ирина Романова рассказала, что явка на выборы составила на 20:00 вчера, 17 сентября, составила 20,55%.

На выборах находятся более шести тысяч наблюдателей. В Саратовской области была подана 301 жалоба на процедуру проведения выборов. Из них на данный момент удовлетворили только 31.

По факту некоторых нарушений на избирательных участках правоохранительные органы начали проверки, сообщается на брифинге.

Точное число, по словам заседающих, сложно назвать. Были обращения в Роскомнадзор, прокуратуру и следственный комитет, рассказал член комиссии Олег Черняев.

Например, в случае, когда в Заводском районе Саратова, где представитель КПРФ выдала два бюллетеня.

По процедуре проведения выборов серьезных нарушений не зафиксировано. Но в Балакове замечание было сделано воздушным шарикам, которые перекрывали обзор камере видеонаблюдения.