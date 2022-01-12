Несчастный случай произошёл ночью в Саратовской области.
Как сообщили в региональной прокуратуре, угарным газом в Екатериновском районе отравилась семья с двумя детьми.
Уточняется, что карета скорой помощи доставила в больницу взрослых и двух детей в возрасте 4 и 11 лет. У всех них диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести.
По предварительным данным, отравление семьи произошло из-за неисправности дымохода газового котла в частном доме.
Уточняется, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Они находятся в районной больнице в удовлетворительном состоянии.
Проводится проверка, — уточнили в ведомстве.