Несчастный случай произошёл ночью в Саратовской области.

Как сообщили в региональной прокуратуре, угарным газом в Екатериновском районе отравилась семья с двумя детьми.

Уточняется, что карета скорой помощи доставила в больницу взрослых и двух детей в возрасте 4 и 11 лет. У всех них диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести.

По предварительным данным, отравление семьи произошло из-за неисправности дымохода газового котла в частном доме.

Уточняется, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Они находятся в районной больнице в удовлетворительном состоянии.

Проводится проверка, — уточнили в ведомстве.