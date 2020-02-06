Отстрел лис из-за угроз распространения бешенства в Саратовской области привел к снижению их числа. Такие факты на заседании регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства привел начальник отдела государственного учета и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Сергей Сухов.

По его словам, многолетние наблюдения свидетельствуют о постепенном снижении численности некоторых видов животных. Например, количество кабанов сейчас насчитывается около 2,5 тысячи особей, лис — от 13 до 14 тысяч и оно постепенно снижается. Это происходит из-за санитарных отстрелов этих животных для снижения риска распространения африканской чумы свиней и бешенства.

Также, в Саратовской области наблюдается рост числа волков. Сейчас их в регионе около 90 особей.