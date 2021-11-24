Сегодня, 24 ноября, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин сообщил, что наибольшее количество лесных пожаров пришлось на весенний период.

-Только за апрель-май произошло 22 лесных пожара, в этот период достигало до четырех возгораний в сутки. Вторая волна возгораний прошла в августе, за этот месяц лесные пожарные ликвидировали 14 очагов огня. Увеличению их количества способствовали высокие температуры, длительное отсутствие осадков, а также наличие большого объема сухой травы. Всего произошло 53 пожара и большая их часть произошла по вине человека. По причине сухих гроз возникло лишь два возгорания, — рассказал министр.

В текущем году ущерб лесному фонду от лесных пожаров составил 232 тысячи рублей, что в 40 раз меньше, чем в прошлом году.