Министерство здравоохранения Саратовской области назвало основные достижения 2020 года в реализации национального проекта «Здравоохранение».

В регионе строится онкодиспансер, поставлено медицинское оборудование в 34 ФАПа, в 121 медорганизации реализован проект «Бережливая поликлиника», закуплено семь мобильных медкомплексов для обследований, переоснащены оборудованием саратовская областная клиническая больница, энгельсская городская больница №2, балаковская городская клиническая больница и саратовская городская клиническая больница №1 имени Ю.А.Гордеева. Всего поставлено 78 единиц и еще 133 в 34 учреждения, которые оказывают медицинскую помощь детям. Поставлена техника в 121 медорганизацию.

Вертолет санавиации эвакуировал из районных больниц в саратовские клиники 118 тяжело больных пациентов, выписано более 50 тысяч бесплатных рецептов перенесшим сердечно-сосудистые заболевания гражданам.