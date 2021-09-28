На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил об усилении масочного режима.

— В любом помещении нужно быть в маске. Однако строгого следования правилам не наблюдается — ни в магазинах, ни в общественном транспорте. Нужно вернуться к безоговорочному исполнению предписаний. Всех профильных министров прошу организовать взаимодействие с подведомственными организациями и довести до каждого руководителя, будь то транспортное или торговое предприятие, требования о применении средств защиты, — подчеркнул он.

Глава региона добавил, что руководителей предприятий ждет ответственность за несоблюдение карантинных мер и тестирование сотрудников в случае выявления заболевших.