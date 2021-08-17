В связи с демографической обстановкой, в Саратовской области примут новые меры поддержки молодых семей. Об этом заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Количество зарегистрированных браков в Саратовской области сейчас вдвое больше, чем число рожденных первенцев. Вице-губернатор планирует ввести дополнительные региональные меры поддержки молодых семей в дополнение ко всероссийским.

Он уже поручил соответствующим ведомствам разработать льготные предложения для семей на первого и на второго ребенка.

Напомним, что в 2021 году материнским капиталом воспользовались уже 984 семьи. Его установленный размер составил 111,730 тысяч рублей. С этого года возможности использования материнского капитала расширились. Теперь его можно использовать для строительства частного дома с привлечением частных строительных организаций, а также для погашения кредитов на жилье, полученных ранее.