В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции оперативным штабом, основываясь на предписании главного санитарного врача Саратовской области, установлены дополнительные меры.

Меры начнут действовать с 24 января в учреждениях постоянного пребывания людей: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе для несовершеннолетних, домах ребенка.

Об этом сообщает в Телеграм-канале председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Руководителям этих организаций необходимо:

— закрыть организации на вход и выход для проживающих, сотрудников, посетителей;

— организовать работу сотрудников вахтовым методом сроком не менее 14 календарных дней;

— обеспечить обследование сотрудников организации на COVID-19 не менее чем за 2 календарных дня до начала вахты методом ПЦР;

— не допускать к работе сотрудников организации старше 65 лет;

— обеспечить запас продовольствия, медикаментов, предметов ухода и других на срок не менее 14 календарных дней;

— обеспечить мониторинг состояния здоровья проживающих и незамедлительным выводом лиц с признаками острых респираторных инфекций в медицинские организации;

— обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в организации;

— до закрытия предусмотреть возможность временного перемещения проживающих граждан в семьи законных представителей, родных, близких, находящихся вне указанных организаций.