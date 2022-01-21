В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции оперативным штабом, основываясь на предписании главного санитарного врача Саратовской области, установлены дополнительные меры.
Меры начнут действовать с 24 января в учреждениях постоянного пребывания людей: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе для несовершеннолетних, домах ребенка.
Об этом сообщает в Телеграм-канале председатель областного правительства Роман Бусаргин.
Руководителям этих организаций необходимо:
— закрыть организации на вход и выход для проживающих, сотрудников, посетителей;
— организовать работу сотрудников вахтовым методом сроком не менее 14 календарных дней;
— обеспечить обследование сотрудников организации на COVID-19 не менее чем за 2 календарных дня до начала вахты методом ПЦР;
— не допускать к работе сотрудников организации старше 65 лет;
— обеспечить запас продовольствия, медикаментов, предметов ухода и других на срок не менее 14 календарных дней;
— обеспечить мониторинг состояния здоровья проживающих и незамедлительным выводом лиц с признаками острых респираторных инфекций в медицинские организации;
— обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в организации;
— до закрытия предусмотреть возможность временного перемещения проживающих граждан в семьи законных представителей, родных, близких, находящихся вне указанных организаций.