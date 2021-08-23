В субботу, 21 августа в Саратовской области был установлен рекорд по количеству бракосочетаний за день, сообщает управление ЗАГС региона

В эту «красивую дату» священными узами захотели себя скрепить 680 человек.

— В этом году мы пошли на эксперимент — организовали проведение регистраций браков во «Дворце бракосочетаний» Саратова в самую популярную дату года с 9 утра до полуночи. Последняя торжественная церемония бракосочетания в этот день состоялась в 10 вечера, и мы считаем, что он удался, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.