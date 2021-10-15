В Саратовской области увеличат плату за аренду муниципальных нежилых помещений. С такой инициативой на внеочередном заседании саратовской Гордумы выступила председатель городского КУИ Светлана Чеконова.

На данный момент арендная плата за один квадратный метр муниципального помещения составляет 1532,1 рубля. Предложено поднять ее на 108 рублей, что составит 2640 рублей за квадратный метр.

Городской департамент отметил, что это демократичный рост. Проект решения был принят. Он вступит в силу с наступлением 2022 года.