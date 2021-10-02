В Саратовской области на фоне роста заболеваемости ковидом растёт число смертей от этой инфекции.

Как сообщили в областном минздраве, за минувшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 34 человека.

Вирус унёс жизни 20 женщин и 14 мужчин в возрасте от 41 до 91 года.

Напомним, всего с начала выявления первого случая коронавирусной инфекции в регионе умерли от COVID-19 — 3047 жителей Саратовской области.

В минздраве настоятельно рекомендуют населению не пренебрегать ношением масок и соблюдением дистанции.