Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что в зоне особого внимания правительства региона – работа по увеличению реальных доходов населения.

По данным статистики, за январь-июнь текущего года среднемесячная зарплата по области составила 35,574 рубля. Это на 10,1% больше, чем в прошлом году.

Также среднемесячная оплата труда в регионе по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства– 38,712 рублей.

По темпам роста регион занял четвертое место в Приволжском федеральном округе. Высокие показатели отметили в Ровенском -119,4%, Краснокутском -116% и Саратовском -115,6% районах.

В Саратове показатель средней зарплаты составляет 39,768 рублей.

В правительстве также назвали и отстающие районы -это Романовский, Дергачевский и Озинский. Низкие темпы роста оплаты труда отмечены и Новобурасском, Красноармейском, Перелюбском, Ртищевском и Озинском районах.