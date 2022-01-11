Сегодня, 11 января, в Саратовской области прошел очередной корсовет по борьбе с коронавирусом. На нем сказали, что в регионе готовятся к новому штамму коронавируса и волне гриппа.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова рассказала, что дети стали реже болеть коронавирусом и ОРВИ. По ее мнению, это связано с зимними каникулами.

-Снижение вакцинации от гриппа может сказаться в случае подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, который характерен для Саратовской области в конце января и начале февраля. Дети в группе риска, — отметила Мясникова.