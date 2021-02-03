Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на пресс-конференции в “КП-Саратов” рассказала о событийном календаре на 2021 год.

Он формировался непросто, поступило 130 страниц заявок, отобрано 49 мероприятий, 16 из них могут пройти онлайн.

Из них 19 — историко-культурные, 12 — гастрономические, десять — этнографические, шесть — спортивные, два — экологические.

Первое мероприятие уже прошло, это “Лыжня России”.

Чиновница отметила, что появляются и новые мероприятия — «Фестиваль вареника» в Самойловском районе, праздник картошки «Карабулакская рассыпуха» в Базарно-Карабулакском районе.