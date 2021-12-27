«Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» подвели итоги работы по газификации региона в 2021 году.

С начала текущего года специалисты компаний ввели в эксплуатацию шесть межпоселковых газопроводов протяженностью более 36 километров.

Возможность подключиться к сетевому газу получили более 1,2 тысячи домовладений и квартир в населенных пунктах Балаковского, Красноармейского, Лысогорского и Саратовского районов. Кроме того,

газовики завершили строительство межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 33 километра в Аркадакском и Лысогорском районах.

Ввод объектов в эксплуатацию позволит подключить к сетевому природному газу 750 домовладений в пяти населенных пунктах.

Одновременно идет работа в рамках выполнения поручения Президента России Владимира Путина по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. В настоящее время газ подведен без привлечения средств граждан до границ 312 домовладений.

Также в рамках реализации Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области компании установили 11 пунктов редуцирования газа и построили 25 километров газораспределительных сетей к земельным участкам, выделенных многодетным семьям в Балаковском Энгельсском районах, Саратове, Энгельсе, Балаково. Возможность газификации получили более тысячи будущих домовладений.