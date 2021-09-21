20 сентября, в аварии в Балаково пострадал несовершеннолетний пассажир одной из машин. Информацию об этом сообщили в ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла в 12:30 возле 112 дома по улице Чапаева. 19-летний водитель «ВАЗ-2107», поворачивая, не уступил дорогу автомобилю Kia Cerato, за рулем которого была 46-летняя женщина. Из-за этого машины столкнулись.

Из-за столкновения пострадал 8-летний пассажир ВАЗа. Его госпитализировали в больницу со множеством травм, в тяжелом состоянии.

По данному факту следственным комитетом по Саратовской области начата проверка. Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что с начала года в авариях в Саратове пострадали больше 35 детей. Только недавно на трассе в Саратовской области случилась трагедия, которая унесла жизни молодой учительницы и ее дочери-первоклассницы. В обстоятельствах той аварии до сих пор разбираются.