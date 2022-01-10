Губернатор региона Валерий Радаев провел совещание с зампредами и профильными министрами Правительства области.

В ходе заседания рассматривались несколько важных вопросов, — сообщили в пресс-службе главы области.

Бюджет.

Бюджет Саратовской области в 2021 году исполнен с профицитом порядка 1 млрд рублей. Хотя в начале года дефицит прогнозировался в размере 12,2 млрд рублей. В целом по итогам года объем налоговых и неналоговых доходов составил почти 86 млрд рублей, что на 16,8 млрд рублей больше, чем планировалось. За счет собственных средств областного бюджета погашены коммерческий и бюджетные кредиты.

Нацпроекты и госпрограммы.

На текущий день объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов и госпрограмм на 2022 год составляет 43,5 млрд руб. Ожидается, что сумма будет увеличена. Работы будут вестись на 59 объектах (8 — здравоохранения, 5 — образования, 9 — культуры, 1 — спорта, 20 — коммунальной инфраструктуры, 2 набережных в Саратове и Вольске, 12 дорог и др.), из которых 43 объекта планируются к вводу в этом году. Губернатор В.Радаев поставил задачу перед профильными зампредами своевременно провести конкурсные процедуры.

Сельское хозяйство.

По данным мониторинга состояние озимых культур оценивается как удовлетворительное. По информации зампреда Р. Ковальского, в настоящее время идет формирование посевных площадей. В текущем году планируется в два раза увеличить площади под выращивание овощных культур и картофеля.

Зимовка скота проходит в штатном режиме. За зимний период получено 5 тыс. 200 телят (103% к плану). Хозяйства кормами обеспечены.