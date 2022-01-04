Сегодня, 4 января, стало известно о планах открыть в Саратовской области 180 государственных аптек. Об этом пишут сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина в своём Telegram-канале.

Депутат отметил, что реализацией проекта стоит заняться губернатору Валерию Радаеву и главе регионального минздрава Олегу Костину. Новые аптеки хотят разместить при государственных медицинских организациях.

Володин высказал мнение о том, что аптечная сеть в Саратовской области была до этого уничтожена, что привело к множеству проблем с обеспечением населения лекарствами. Парламентарий считает, что благодаря новым аптекам можно будет установить контроль за ценообразованием и ассортиментом препаратов, а также обозначить ответственного за аптеки.