За сутки в Саратовской области коронавирус подтвержден у 241 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 44,64 тысячи человек, выздоровело – 39,352 тысячи человек, включая 263 человека за прошедшие сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 87, Энгельсском районе — 37, Балаковском — 12, Ртищевском — девять, Балашовском — восемь, Вольском, Ершовском и Марксовском — по семь, Аткарском, Ивантеевском и Самойловском — по шесть, Аркадакском, Краснопартизанском и Ровенском — по пять, Татищевском и Федоровском — по четыре, Базарно-Карабулакском, Духовницком, Озинском и Пугачевском — по три, Дергачевском, Калининском, Новобурасском, Новоузенском, Романовском и Хвалынском — по два, Краснокутском и Саратовском — по одному.