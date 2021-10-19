В сентябре в Саратовской области при проведении внеплановой проверки установлен факт нарушения требований о безопасности зерна. Об этом сообщает управление россельхознадзора.

Общество с ограниченной ответственностью Пугачевского района выпустило в оборот партию подсолнечника массой 1200 тонн с декларацией о соответствии, выданной «фантомной» лабораторией.

В конце сентября в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении. С предпринимателем проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения требований технических регламентов.