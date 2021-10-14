В Саратовской области в пруду обнаружили тело человека. Следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 14 октября житель села Мунино Федоровского района отправился на пруд. В населенный пункт перестала поступать вода, которая подавалась через водокачку из пруда в семи километрах от села.

Прибыв к пруду, мужчина обнаружил в водоеме тело 55-летнего рабочего, обслуживавшего водокачку, рядом с которым находилась лодка.

Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. Обстоятельства случившегося выясняются.