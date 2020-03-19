С начала года в Саратовской области в ДТП погибло 53 человека, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

За два с половиной месяца текущего года в регионе произошло 542 дорожно транспортных происшествия, или более семи ДТП в день. В них уже погибло 53 человека, 718 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД видят причину учащения автоаварий в пренебрежении водителями и пешеходами движения правилами дорожного движения.

— Получая водительское удостоверение, и садясь за руль транспортного средства, каждый водитель обязан всегда помнить, что он должен выполнять и соблюдать правила дорожного движения, категорически исключая для себя навсегда факты управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышения скоростного режима, резкие маневры там, где это запрещено дорожными знаками, исключая случаи выезда на полосу встречного движения. Водитель должен помнить о своей мере ответственности, за которой стоят человеческие жизни, жизни не только тех близких, которые находятся в его автомобиле, но и окружающих участников дорожного движения, — говорится в обращении автоинспекции.