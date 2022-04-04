В Балтайском районе Саратовской области из-за резкого подъема уровня воды на реке Алай в зону подтопления попали территории 20 домов в селе Царевщина. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, жилыми из вышеуказанных зданий являются только 6. В них проживают 13 человек, в том числе 5 детей.

По информации оперативных служб, в зоне подтопления нет граждан из групп риска: инсулинозависимых, лежачих больных, беременных на последнем сроке, людей с ограниченными возможностями здоровья.