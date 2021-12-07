Сегодня, 7 декабря, в пресс-центре «Комсомольская правда – Саратов» прошла встреча с руководителем Центра управления регионом Сергеем Блаженовым и замминитра цифрового развития Саратовской области Анастасией Черепановой.

В ходе пресс-конференции обсуждались итоги годовой работы ЦУР. Напомним, он существует на территории Саратовской области год со дня основания – 29 ноября 2020 года.

Задача Центра управления регионом – мониторинг сообщений в населения в интернете и аналитика ситуации в регионе. За годовую работу система обработала более 130 тысяч сообщений, 55 тысяч которых взяты из соцсетей, остальные же – с сайта «Госуслуги».

Сергей Блаженов подчеркнул, что система берет в обработку только сообщения из открытых источников, никаким образом не проникая в профили тех, кто ограничил доступ к своей странице. Также он сказал, что в обработку поступают в том числе и сообщения с нецензурной бранью. Таким образом учитывается, что человек мог писать его в порыве эмоций.

Одним из нововведений системы можно назвать сообщения с высоким статусом «Фаст-трек» . К ним можно отнести проблемы, которые требуют быстрого решения. Ответ на них дается в кратчайшие сроки.