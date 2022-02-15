По данным на 15 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 849 новых случаев заболевания коронавирусом, то есть зафиксировано снижение. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 169 694 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 134 933 человека, за сутки — 758.

На стационарном лечении находятся 2 097 человек, на амбулаторном — 27 338.

В Саратове выявлено больше всего заболевших— 1363, Энгельсском районе — 171, Балаковском — 58, Ртищевском — 57, Турковском — 36, Аркадакском — 32, Базарно-Карабулакском — 31, Самойловском — 24, Ершовском — 13.