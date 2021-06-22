Начальник управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на сегодняшнем заседании корсовета рассказала о вводе ограничений из-за коронавируса в регионе.

Причина — стало поступать больше пациентов с тяжелой формой коронавируса в местные клиники. Больше всего растет заболеваемость в трех городах области — Саратове, Энгельсе и Балаково. Чиновница отметила рост заболеваемости в возрастной группе от 18 до 40 лет. В основном это работники промышленности, образования, офисов и банков.

Основная масса инфицированных — контактные лица и их число растет, это уже 39 процентов от заболевших.

Поэтому вводятся ограничения на работу предприятий питания и торговли, массовые и развлекательные мероприятия.

Соответствующие предложения уже направлены в правительство региона.