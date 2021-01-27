В минувшие сутки в Саратовской области зарегистрированно 252 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 42,206 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 36,765 тысячи человек, включая 298 человек за прошедшие за сутки.

Новые случаи выявлены в Саратове — 124, Энгельсском районе — 24, Вольском — 19, Балашовском — 17, Балаковском — семь, Озинском — шесть, Базарно-Карабулакском, Воскресенском, Ровенском и Турковском — по пять, Аткарском, Петровском и Татищевском — по четыре, Ивантеевском, Лысогорском, Саратовском районах и ЗАТО Светлый — по три, Духовницком, Красноармейском и Питерском районах — по два, Балтайском, Дергачевском, Ершовском, Краснокутском и Новоузенском — по одному.

Вчера в регионе было 248 заболевших.