Сегодня, 11 октября, в районе дома 15 по улице Комарова в Балакове произошла авария.

54-летний водитель за рулем «Лада Гранта» не пропустил пешехода. В результате ДТП 22-летняя девушка попала в больницу с травмами.

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