Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области водитель «Гранты» сбил 22-летнюю девушку РубрикиНовости СаратоваПроисшествияЧП В Саратовской области водитель «Гранты» сбил 22-летнюю девушку По Новости Саратова - 11.10.2021 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 11 октября, в районе дома 15 по улице Комарова в Балакове произошла авария. 54-летний водитель за рулем «Лада Гранта» не пропустил пешехода. В результате ДТП 22-летняя девушка попала в больницу с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жители Саратова пожаловались на невежливых водителей Сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой двум пожилым гражданам с потерей памяти Саратовец может сесть на два года за ложный донос в полицию ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Наумов: Необходимо постоянно повышать квалификацию педагогов Новости Саратова - 11.10.2021 0 11 октября, Сергей Наумов, и.о. ректора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., доктор исторических наук, профессор прокомментировал новость о том, что в Саратове... Жители Саратова пожаловались на невежливых водителей 11.10.2021 Сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой двум пожилым гражданам с потерей памяти 11.10.2021 Саратовец может сесть на два года за ложный донос в полицию 11.10.2021 В Саратовской области водитель «Гранты» сбил 22-летнюю девушку 11.10.2021