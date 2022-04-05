С целью профилактики ДТП на железнодорожных переездах вблизи посёлка Сухой Карабулак Саратовской области прошла профилактическая акция «Внимание, переезд!». Её провели сотрудники Привольской дистанции пути и Госавтоинспекции.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий был выбран железнодорожный переезд, расположенный на 217 км перегона Сухой Карабулак – Казаковка (пересечение с автодорогой Ключи – Сухой Карабулак). В начале текущего года на нём произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем «ВАЗ-2115». Его водитель выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В ходе профилактической акции водителям раздали тематические памятки, а также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железной дороги. Кроме того, организаторы проинформировали водителей о тяжести последствий ДТП и мерах персональной ответственности.