Следователи возбудили уголовное дело в отношении авторов одного из анонимных телеграм-каналов за распространение фейковых новостей о коронавирусе, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Речь идет о сообщении, которое прошло на этой неделе на одном из телеграм-каналов о том, что во 2-й горбольнице семь врачей получили сомнительные анализы по диагнозу коронавирус. Ранее этот же канал сообщил о том, что в Саратосвкой области есть еще 10 зараженных медиков, среди которых пятеро работают в 5-й инфекционной детской больнице. Все эти новости были опровергнуты региональным минздравом.

Ведется следствие.

Напомним, ранее следователи начали проверку по факту публикации недостоверной информации.